Caduta fatale in un vano ascensore: impianto sequestrato, i rilievi dei carabinieri

E' stato posto sotto sequestro l'impianto elevatore della palazzina fra via Saragat e via Piave, a Fasano, in cui alle prime luci di oggi (lunedì 1 luglio) è morta una ragazza di 26 anni, a seguito di una caduta di circa 10 metri nel vano ascensore. La ragazza sarebbe precipitata dal pianerottolo al quarto piano, avendo trovato il vuoto al posto dell'ascensore, che era invece ferma al primo piano. I carabinieri della locale compagnia indagano sull'accaduto. Sul posto anche la Polizia Locale

