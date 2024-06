Violenza mafia in crescita in Puglia? Emiliano: "La Cnn ha scritto una serie di cose inesatte"

Il presidenrte della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha detto la sua su un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul sito della Cnn, sulla crescita della violenza mafiosa in Puglia, terra scelta per ospitare il G7. "Mafia-style violence is on the rise in the same Italian region where G7 leaders are set to meet" è titolo del servizio. Questa la traduzione: "La violenza mafiosa è in crescita nella stessa regione dove si terrà il G7".

Il governatore ha fatto un commento a margine dell'incontro con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in programma stamattina presso la base Ungsc di Brindisi, in presenza anche del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.