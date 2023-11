Tanto verde e spazi per gli studenti: ecco come cambierà l'ex Cassa mutua Artigiani

Ospiterà cinquanta alloggi per studenti universitari l'ex Cassa Mutua degli artigiani. Il vecchio edificio, in stato di abbandono da anni, si trova fra via Nazario Sauro e via Federico II di Svevia. In questo video divulgato dalla regione si vedono i rendering dei progetti candidati al finanziamento. Il primo classificato ha ottenuto una somma di 5,4 milioni di euro dal ministero dell'Università e della ricerca.