Rogo nella notte, sei auto coinvolte: le immagini dell'incendio

Si è sviluppato in via Di Vittorio, a Brindisi. Il vento ha peggiorato la situazione, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

BRINDISI - Le indagini sono affidate ai carabinieri, dopo che i vigili del fuoco hanno domato il rogo. I militari dovranno accertare la natura dell'incendio che, questa notte all'una (10 settembre 2023), ha coinvolto sei auto in un parcheggio non custodito in via Di Vittorio.

Nel video, che ci ha inviato una nostra lettrice praticamente in diretta, vengono mostrati quei frangenti. Le auto completamente coinvolte sono tre, altre tre, parcheggiate di fronte, sono state lambite dalle fiamme. Fortunatamente, non c'è nessun ferito.