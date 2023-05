A scuola di legalità: circa 1300 studenti in corteo per la manifestazione "Il rumore della pace"

Il corteo, che si è svolto, oggi, lunedì 29 maggio, è stato il culmine di un lungo percorso di sensibilizzazione promosso dall'Istituto Comprensivo "Commenda" di Brindisi e dal I Circolo "Carducci" di Mesagne, in collaborazione con le forze dell'ordine

Circa 1300 studenti hanno dato voce alle idee e ai valori che si sono tramandati nel corso degli anni, partecipando con entusiasmo e determinazione a una manifestazione che ha attraversato il cuore della città di Brindisi. Il corteo, che si è svolto, oggi, lunedì 29 maggio, è stato il culmine di un lungo percorso di sensibilizzazione promosso dall'Istituto Comprensivo "Commenda" di Brindisi e dal I Circolo "Carducci" di Mesagne, in collaborazione con le forze dell'ordine.

La manifestazione, intitolata "A scuola di Legalità: Il rumore della Pace", ha raccolto l'adesione di studenti provenienti da entrambi gli istituti, desiderosi di far sentire la loro voce e di impegnarsi per un futuro fondato sulla pace e sul rispetto della legalit. I giovani manifestanti hanno gridato a gran voce il loro desiderio di un mondo migliore, dove la legalità fosse un valore fondamentale e un faro per le generazioni future.

Il corteo ha preso il via alle 9.30 partendo da piazzale Crispi, muovendosi, poi, attraverso i corsi principali di Brindisi. Ogni passo, ogni grido era un segno tangibile della volontà di quei giovani di fare la differenza e di contribuire a costruire una società più giusta ed equa. Il percorso del corteo ha condotto i partecipanti fino alla suggestiva Scalinata Virgilio, luogo scelto per un incontro speciale con don Antonio Coluccia.

Don Antonio Coluccia è una figura straordinaria che ha dedicato la sua vita alla lotta contro lo sfruttamento dei deboli e le ingiustizie sociali. La sua battaglia incrollabile e il suo impegno costante nel contrastare coloro che cercano di distruggere invece di costruire lo hanno reso un punto di riferimento e un esempio da seguire. La presenza di don Antonio Coluccia ha infuso speranza e determinazione nei cuori dei giovani partecipanti, dimostrando loro che anche le azioni di singoli individui possono generare un impatto significativo sulla società.

L'incontro con don Antonio Coluccia ha avuto un valore simbolico e ha rappresentato un momento di condivisione e di apprendimento per i giovani studenti. A lui si sono uniti il ​​Prefetto di Brindisi, il procuratore capo della Repubblica di Brindisi ei rappresentanti di tutte le Forze dell'Ordine, rafforzando il messaggio di sostegno e incoraggiamento nei confronti dei ragazzi.