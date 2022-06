Vigili del fuoco: altri due veterani in pensione, i colleghi li salutano così

E’ sempre emozionante la cerimonia del saluto ai vigili del fuoco che si apprestano a lasciare la divisa. Oggi (mercoledì 30 giugno) è arrivato il giorno del pensionamento per altri due veterani del comando provinciale di Brindisi. Si tratta del capo reparto esperto Lucio Lopez e del vigile del fuoco coordinatore Antonio Riccardi. I due pompieri, accompagnati dal comandante provinciale, Giulio Capuano, sono entrati nel cortile della caserma, dove sono stati accolti dal suono dei mezzi in sirena schierati lungo il perimetro. Ad assistere all’evento numerosi colleghi, amici e familiari. Insieme a loro c’era anche il piccolo Paolo Guadalupi, un 13enne fresco di diploma presso la scuola media Giulio Cesare, con una tesina dedicata proprio ai vigili del fuoco, grande passione di questo studente che aspira a un futuro da vigile del fuoco.

Il capo reparto Lopez

Lucio lopez è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco svolgendo il servizio militare di leva come vigile del fuoco ausiliario dal gennaio 1981 al dicembre 1981 presso il Comando di Brindisi. A seguito di vincita di concorso pubblico, il 27 aprile 1987 è stato nominato nel ruolo dei vigili del fuoco permanenti, prestando servizio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano sino al 1990. Dipendente del Corpo Nazionale per più di trentacinque anni, Lopez ha rivestito diversi ruoli: quello di Capo Squadra raggiunto il nel gennaio 2004 per concorso interno, prestando servizio presso il Comando dei Vigili dei Fuoco di Napoli e Taranto. Ha conseguito la qualifica di Capo Reparto, con decorrenza dall’1 gennaio 2018, svolgendo la mansione di Vice Capo Turno.

Tra gli interventi di maggior rilievo: la partecipazione alle operazioni di soccorso alla popolazione coinvolta dal sisma nelle regioni di Umbria e Marche, colpite dal terremoto nell’ottobre del 2016; al terremoto disastroso avvenuto nel Comune de L’Aquila nell’aprile 2009 ed in Abruzzo nel 2016. Infine ha partecipato attivamente alle operazioni di spegnimento della nave Norman Atlantic.

“A nome di tutto il personale – afferma il comandante Giulio Capuano - desidero ringraziare il capo reparto esperto Lucio Lopez per aver sempre svolto gli incarichi assegnati distinguendosi per eleganza, correttezza e coerenza, rappresentando, in ogni circostanza, un valido ed indispensabile esempio per le nuove generazioni di Vigili, quelle generazioni che contribuiranno ad esaltare ed enfatizzare la professionalità oggi posseduta da tutto il Corpo Nazionale. Desidero evidenziare, altresì, la grande capacità di dialogare ed affrontare problematiche complesse che la vita operativa ci sottopone quotidianamente, sempre ispirato da una non comune dose di sensibilità, da una professionalità ed una disponibilità al confronto che ha permesso di personificare perfettamente il ruolo di “leader” affidatogli dall’Amministrazione. Per tutte queste preziose doti, rivolgo al apo reparto esperto Lopez un affezionato e caloroso abbraccio in rappresentanza di tutto il personale dei vigili del fuoco in servizio presso il Comando di Brindisi, auspicando un futuro prospero e sereno insieme ai suoi cari”.

Il vigile del fuoco coordinatore Riccardi

Antonio Riccardi, a seguito di vincita di concorso pubblico è stato nominato nel febbraio 1981 nel ruolo dei vigili del fuoco, con prima assegnazione al comando di Varese, per poi prestare servizio al comandi di Brindisi. Dipendente del Corpo Nazionale per quasi trentuno anni, ha dimostrato, sin dall’ inizio dellasua carriera grande sensibilità e senso di altruismo. Ha partecipato a molteplici operazioni di soccorso prestando la propria opera, come vigile del fuoco in zone colpite da alluvioni e calamità, come il terremoto che ha devastato L’Aquila nel 2009 e la regione Umbria nel 2016. “A nome di tutto il personale – afferma ancora il comandante Capuano - ringrazio il vigile del fuoco Riccardi, per la professionalità e il senso del dovere dimostrati, in questo lungo periodo della sua vita nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, augurando un futuro prospero e sereno insieme ai suoi cari”.