Crisi lavoro, Salvini a Brindisi annuncia il progetto per il riutilizzo del sito di Cerano

BRINDISI - I pannelli fotovoltaici prodotti da Enel a Catania saranno assemblati a Cerano, dove sorgerà una fabbrica per la produzione di energia elettrica, al servizio di Rfi. Questo il progetto per il riutilizzo del sito di Cerano, in vista della dismissione della centrale Federico II. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, durante un incontro con la stampa, i sindacati e le istituzioni sociali, che si è svolto oggi presso il Comune di Brindisi.

