Salvini: “Murales Marina Militare? Il problema è Macron e i bombaroli a Bruxelles”

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha fatto un cenno anche alle polemiche suscitate (a livello locale) dalle immagini della Marina Militare con cui sono stati ricoperte le facciate dei depositi ex Saca, in via Provinciale San Vito. Il leader della Lega, in realtà, non conosceva l’argomento. La domanda posta da un giornalista si è trasformata in un assist per un attacco al presidente francese Macron e a quelli che lui definisce i “bombaroli” dell’Unione Europea. Salvini inoltre non considera chiuso il dossier sull’allargamento fino a Brindisi della rete dei porti core, nell’ambito dei corridoi transfrontalieri. Tutto questo a margine della conferenza stampa in cui ha annunciato il progetto per il riutilizzo del sito di Cerano, dopo la dismissione della centrale Enel “Federico II”.

