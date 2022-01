Trovato morto il cane del pensionato in fin di vita dopo aggressione: azzannato da altri cani

SAN MICHELE SALENTINO - Sono state appurate dal medico veterinario le cause del decesso del cane dell'83enne Francesco Chirulli, di San Michele Salentino, l'anziano ricoverato in fin di vita dopo essere stato brutalmente picchiato e per il quale è in stato di fermo il vicino di casa, un cittadino belga, August Dirk Vervoort, 53enne.

Il cane è stato rinvenuto questa mattina (mercoledì 26 gennaio 2022) dalla pattuglia dei carabinieri della locale stazione, nei pressi dell'abitazione dell'anziano. Da quanto si apprende, l'animale ieri era vivo. Si tratta di un simil volpino di mezza taglia, dal manto bianco.

In un primo momento si era pensato fosse stato ferito con colpi di arma da fuoco ma il veterinario contattato dai militari della locale stazione ha appurato che l'animale è stato azzannato da altri cani.