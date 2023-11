Consiglio comunale: scarpe rosse e un minuto di rumore contro la violenza sulle donne

Anche il consigliere comunale Cesare Mevoli (Fdi), al centro di una bufera per un paio di post Facebook sul tema del femminicidio in cui ha attaccato la sorella di Giulia Cecchettin, ha posato insieme a consigliere comunali e assessore che stamattina hanno calzato un paio di scarpette rosse, per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. L'iniziativa si è svolta in apertura del consiglio comunale convocato per stamattina (28 novembre).

Mevoli nei giorni scorsi ha ricevuto aspre critiche, con richiesta di dimissioni avanzata dal Pd. Lo stesso Mevoli, insieme agli altri consiglieri, ha indossato un fiocchetto rosa all'occhiello.

Poi, su proposta del sindaco Marchionna, il consiglio comunale è partito con un minuto di rumore fatto da consiglieri, assessori e pubblico, in segno di protesta proprio conto il tema della violenza sulle donne. A seguire i consiglieri comunali di opposizione Pasquale Luperti e Roberto Fusco hanno invitato Mevoli a porgere le scuse per le esternazioni dei giorni scorsi.

Successivamente Mevoli ha preso la parola, spiegando di aver preso dei post e di averli incollati sulla sua bacheca. "Se qualcuno guarda i commenti - afferma- troverà una spoaccatura su chi mi dà torto e chi mi da ragione. Metterò meglio per iscritto il mio pensiero in maniera tale da chiedere scusa se qualcuno si è sentito offeso".