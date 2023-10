"Più tutela per chi tutela": ispettori del lavoro in sciopero

Nuova mobilitazione dei lavoratori degli Ispettorati territoriali del lavoro. Anche davanti alla sede dell’Itl di Brindisi, oggi, lunedì 30 ottobre, si è svolto un presidio in occasione dello sciopero nazionale convocato per oggi. Previsto anche un sit in davanti alla sede prefettura di Brindisi, così come avvenuto davanti a tutte le prefetture italiane. Si tratta del terzo sciopero nazionale.