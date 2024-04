Scoppia bombola in casa: il momento dell’esplosione

CAROVIGNO - Oggi, 24 aprile, erano esattamente le 6.40 quando una stufa con bombola a gas è esplosa riducendo in pezzi un'abitazione in via Salvatore Digirolamo a Carovigno. Il tragico evento ha determinato la morte del 66enne Cosimo Guarini (leggi la notizia completa).

Le immagini del video raccontano il forte boato provocato dall'esplosione, ripreso da una telecamera della zona. Poi l'arrivo dei soccorsi: vigili del fuoco, 118, carabineiri e polizia locale.

