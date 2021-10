Carenza organico in polizia, Tiani: “Seri problemi strutturali da risolvere”

Le dichiarazioni del segretario nazionale del sindacato Siap, Giuseppe Tiani, a margine dell’assemblea generale svoltasi stamattina in questura

L’atavico problema della carenza di personale, la sicurezza sul lavoro, le questioni riguardanti l’introduzione del green pass. Queste alcune delle tematiche affrontate dal segretario nazionale del sindacato di polizia SIap, Giuseppe Tiani, nel corso di un incontro con la stampa avvenuto stamattina presso la questura di Brindisi, prima di un’assemblea generale. Oltre a Tiani, ha rilasciato delle dichiarazioni anche il segretario generale provinciale del Siap, Cosimo Sorino. Durante l’assemblea si è discusso dello stato dei lavori per il rinnovo del Ccnl, del pacchetto specificità (tutela legale, tutela sanitaria), della riforma delle relazioni sindacali, dei ricorsi Siap in atto e dello stato del contenzioso giudiziario per pensioni e previdenza complementare e infine dei pensionamenti 2021-2023 e degli organici insufficienti.