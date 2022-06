Le serre di marijuana scoperte dalla Dia in Puglia: operazione "Zemra"

L'operazione "Zemra" è scattata oggi, 8 giugno 2022. Il centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Bari ha dato esecuzione, su disposizione della locale Direzione distrettuale antimafia, a una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice presso il Tribunale di Bari nei confronti di undici persone gravemente indiziate, a vario titolo, di produzione e cessione di sostanze stupefacenti nonché detenzione e ricettazione di armi.

Coinvolto anche il territorio brindisino, in particolare Oria, dal quale partiva parte dello stupefacente. Gli uomini della Dia hanno sequestrato, tra l'altro, due piantagioni, coltivate in serre, composte da oltre 8 mila piante di marijuana, per un peso di oltre una tonnellata e mezza, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare oltre 10 mila dosi di stupefacente da immettere sul mercato. Nel video, le immagini di una serra.