La carica dei 377 per il primo tuffo dell'anno alla Conca

Sul litorale di Brindisi il tradizionale appuntamento, giunto alla 13esima edizione, con il bagno del primo dell'anno. Mare piatto e cielo limpido per una iniziativa i cui proventi saranno devoluti alla cooperativa Eridano

Mare piatto, cielo limpido e temperatura intorno ai 18 gradi. Mai come quest’anno deve essere stato piacevole festeggiare il giorno di Capodanno con il tuffo nella Conca, sul litorale a Nord di Brindisi. L’ormai tradizionale appuntamento del primo dell’anno è giunto stamani (domenica 1 gennaio 2023) alla 13esima edizione. La scogliera ha accolto centinaia di persone, fra tuffatori (più di cento) e semplici spettatori.

Persone di ogni fascia d’età, inclusi alcuni minori, e di varie nazionalità si sono calate in acqua nell’ambito dell’evento organizzato dal gruppo “Summer Time” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, in collaborazione con “Puliamoilmarebrindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi e l’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi e conta su un gruppo organizzativo formato dai brindisini Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato e MariaGrazia Chiechi.

La tredicesima edizione del truffo, gemellato con il tuffo di Viareggio, ha fatto registrare 377 iscritti, stracciando il record raggiunto nel 2022. Ognuno di essi ha acquistato la maglietta celebrativa dell’evento, contribuendo a una raccolta fondi a sostegno della comunità “Eridano Dopo Di Noi” gestita dalla Cooperativa Sociale “Eridano” di Brindisi.