Ordine commercialisti ospita seduta di Laurea: "Giornata epocale"

La sede dell’Ordine dei commercialisti della Provincia di Brindisi ha ospitato stamani (mercoledì 5 ottobre). La seduta di laurea, sessione aziendale, del corso di Economia aziendale che si svolge presso la succursale di Brindisi dell’Università Aldo Moro di Bari.

L’iniziativa si inserisce in un ampio ed articolato progetto di radicamento territoriale da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti che intende essere parte attiva del processo di crescita del tessuto socio economico locale in un momento certamente delicato come quello che stiamo attraversando. Il modo migliore per pianificare l’immediato futuro è certamente partire dai giovani che si stanno formando per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro.

Nel videoservizio le interviste alla presidente dell’Ordine dei commercialisti di Brindisi, Barbara Branca, al professor Giovanni Lagioia, presidente della commissione esaminatrice, ed al laureando Andrea Conte.