Al via il consiglio monotematico su deposito Gnl: gli ambientalisti ribadiscono il loro no

Esponenti delle associazioni ambientaliste, sindacalisti e semplici cittadini si sono ritrovati stamattina in piazza Matteotti, davanti alla sede del Comune di Brindisi, per esprimere il loro no al deposito costiero di gnl. La manifestazione precede il consiglio comunale sul progetto Edison che inizierà fra pochi minuti. Saranno discusse una mozione della maggioranza e una dell’opposizione. Sul posto anche la polizia, ma non si registrano problemi di ordine pubblico.