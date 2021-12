Derby e solidarietà: si conferma il binomio Dinamo Brindisi-Aipd

Inedito scenario del derby di Serie C Silver disputato ieri (giovedì 23 dicembre) fra Dinamo Limongelli Brindisi e Armani Enterprises Assi Brindisi, il PalaPentasuglia ha ospitato anche una lodevole iniziativa benefica. Per il quinto anno, infatti, si conferma il connubio all’insegna della solidarietà fra la Dinamo e l’Aipd (Associazione italiana persone down), in collaborazione con Enel. I ragazzi dell’Aipd, in particolare, hanno realizzato la “Brindisi smart guide”, una guida turistica della città ad alta comprensibilità, pensata per turisti che possono avere difficoltà cognitive o nella comprensione dell’italiano. La guida è reperibile tramite i contatti e i canali social dell’associazione.

Ne hanno parlato, nel videoservizio, il general manager della Dinamo, Dario Recchia, la psicologa dell’Aipd Paola Guido, e l’assessore allo sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, che insieme all’assessore ai Servizi sociali, Iabella Lettori, ha rappresentato l’amministrazione comunale.