Serbatoio Edison, sopralluogo commissione Ambiente: "I dubbi rimangono"

La collocazione del deposito di Gnl Edison e il rischio di eventuali interferenze con le altre attività portuali: questo il principale argomento di discussione del sopralluogo presso la banchina di Costa Morena Este svolto stamattina dalla commissione ambiente del consiglio comunale di Brindisi, presieduta da Roberto Quarta. Anche oggi l’opposizione non ha partecipato all’incontro, sull’onda lunga di una polemica con lo stesso Roberto Quarta, eletto fra le file di Fratelli d’Italia, diventato presidente della commissione Ambiente con il supporto dell’opposizione e da mesi al centro di un procedimento di espulsione dal partito. I consiglieri sono stati accompagnati in un tour nel porto di Brindisi dal direttore dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, Aldo Tanzarella.

Il contenzioso sulla distanza dai binari

Quest’ultimo ha mostrato la porzione di banchina data in concessione a Edison, per una lunghezza di 260 metri e una larghezza di 30 metri. A poche decine di metri sorge l’area destinata al deposito, dove attualmente si stanno svolgendo attività propedeutiche all’avvio dei lavori. Sono stati mostrati, in particolare, i “famigerati” binari che costeggiano il sito Edison, al centro di un contenzioso fra l’Authority e il consorzio Asi.

Il nodo del contendere è quello riguardante la distanza minima che dovrebbe intercorrere fra l’impianto e la rete ferroviaria. L’Autorità di sistema portuale sostiene che debba essere non inferiore a 5 metri, che è appunto la distanza attuale. Secondo l’Asi, invece, la distanza dovrebbe essere di almeno 30 metri. Il Tar di Lecce si esprimerà a giugno. A tal proposito le associazioni ambientalista "in base al deliberato del consiglio comunale del 27 ottobre 2023 e alla nota scaturita dalla conferenza dei capigruppo e inviata ai Ministeri Mase e Mit sulla necessità di salvaguardare la funzionalità del raccordo ferroviario e stante il ruolo fondamentale della Provincia e del Comune di Brindisi in quanto soci del Consorzio Asi", chiedono alla Provincia e al Comune di Brindisi di costituirsi nel giudizio a sostegno del Consorzio Asi nei due ricorsi dinanzi al Tar Lazio.

La presenza di altri impianti e i cumuli di materiali

I consiglieri hanno sollevato riserve sulla possibilità che il serbatoio possa interferire con le attività di altri impianti che operano a Costa Morena Est. Il riferimento è in particolare è alle navi gasiere che riforniscono lo stabilimento Ipem e alle navi che trasportano gasolio che in futuro potrebbero rifornire, nel caso fosse realizzato, il deposito Brundisium. L’estremità della banchina accoglie inoltre le navi da crociera. Il sito accoglie anche le navi che caricano e scaricano cippato di legno d’ulivo e pulviscolo di ghisa.

Nel videoservizio, le interviste al presidente della commissione, al consigliere comunale Michelangelo Greco (Movimento Regione Salento) e al direttore Tanzarella.

