Pista ciclabile, ipotesi variante: maggioranza assente quasi in toto al sopralluogo

Ad eccezione del Pri, rappresentato dal consigliere comunale Alessandro Miceli, la maggioranza non ha preso parte al sopralluogo presso la pista ciclabile in viale Aldo Moro effettuato stamattina dalla commissione Ambiente, presieduta dall’unico altro consigliere del centro destra presente all’appuntamento, Roberto Quarta (FdI). Se fosse mancato anche il Pri, non ci sarebbe stato il numero legale per validare la seduta.

L’incontro è stato convocato dallo stesso Roberto Quarta dopo il mancato riscontro alla sua richiesta di convocare congiuntamente le commissioni Urbanistica e Lavori pubblici. Evidentemente l’iniziativa di Quarta, eletto presidente della commissione grazie ai voti dell’opposizione, non ha fatto breccia fra i colleghi della maggioranza.

Il cantiere, come noto, da mesi suscita forti malumori causa del restringimento della carreggiata a una sola corsia in una delle arterie principali della viabilità cittadina. Si tratta di un progetto varato dall’amministrazione comunale guidata da Riccardo Rossi e finanziata tramite fondi del Pnrr. Il tratto fra viale Aldo Moro e via Palmiro Togliatti è stato praticamente ultimato. Ora ci si interroga su come proseguire. L’ipotesi di ripristinare lo stato dei luoghi è stata scartata, poiché esporrebbe l’amministrazione comunale a un’azione per danno erariale da parte della Corte dei conti. L’ipotesi ora al vaglio è quella di apportare una variante che consenta di recuperare una parte della carreggiata. Ma la fattibilità di un intervento di questo tipo è tutta da valutare.

“E’ opportuno convocare i tre settori interessarti (Lavori, Urbanistica, Ambiente) - dichiara Roberto Quarta al termine del sopralluogo - e cercare di fare un tavolo mettendo in campo proposte le proposte alternative”. Quarta riferisce di aver contattato dei colleghi di partito a Roma con l’obiettivo di ottenere un incontro con gli uffici del ministero dell’Ambiente. “Bisogna vedere se è possibile fare una variante. Se non lo sarà – prosegue Roberto Quarta - prenderemo atto di quello che la città ha subito e che subirà per i prossimi cinque anni”. A detta del presidente della commissione, l’obiettivo fissato dal ministero non è stato raggiunto, “perché anziché migliorare, si rischia di peggiorare la situazione ambientale”.

Quarta si sofferma anche sull’assenza dei consiglieri di maggioranza. “Non so i motivi – dichiara – è normale che ci sia un po’ di imbarazzo nell’affrontare la situazione. Ma a prescindere dagli schieramenti politici bisogna affrontare il problema. I colleghi dell’opposizione ci mettono la faccia”.