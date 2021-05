Sorpresa su un melograno: la sciamatura primaverile delle api

Sorpresa in un giardino di Brindisi: un alberello di melagrane è stato scelto dalle api per la sciamatura. Per tre giorni gli ospiti inaspettati hanno occupato il tronco, i proprietari dell'alberello hanno atteso pazientemente la "ripartenza", non senza aver immortalato uno spettacolo così affascinante della Natura, puntuale ad ogni primavera. La sciamatura, come è noto, è il modo in cui si riproducono le famiglie di api.