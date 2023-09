Lungomare in festa con Ciccio Riccio: "Occasione per condividere la voglia di stare insieme"

Domenica 3 e lunedì 4 settembre il lungomare di Brindisi si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. In concomitanza con le feste dedicate ai santi patroni Teodoro e Lorenzo, i dj di Ciccio Riccio faranno ballare migliaia di cittadini nell’ambito del tour dell’emittente radiofonica, che quest’anno spegne 40 candeline. Il palco sarà allestito in piazza San Teodoro d'Amasea, davanti alla casa del prefetto. Ne parlano nel videoservizio il fondatore di Ciccio Riccio, Mino Molfetta, e l’assessore comunale alle Attività produttive, Luciano Loiacono.

Quest’ultimo parla inoltre di un’altra iniziativa. Grazie a una donazione da parte della famiglia Montenero, promotrice sia della ruota panoramica che stazionerà fino a ottobre in piazzale Lenio Flacco che del luna park allestito in piazzale Spalato durante la festa, le palme del lungomare saranno abbellite con apposite luci. Inoltre, come spiegato dall'assessore ai Servizi Sociali, Antonio Pisanelli, domenica mattina le giostre saranno a disposizione dei bambini di famiglie in difficoltà seguiti da associazioni e istituti.