La "danza" degli storni nella riserva di Torre Guaceto

Uno degli spettacolo più belli regalati dalla natura in questo periodo dell'anno ripreso da Alessandro Barba

Fra gli spettacoli offerti dalla natura in questo periodo dell'anno non si possono non annoverare le evoluzioni regalate da storni di decine di migliaia di uccelli migratori. Alessandro Barba, protagonista di numerose iniziative a difesa dell'ambiente, è un habitué della riserva di Torre Guaceto, splendido scenario di questo video realizzato al calar del sole.