Piazza Duomo immersa nella magia del Natale: lo spettacolo del video mapping incanta i brindisini

Piazza Duomo immersa in un'atmosfera magica, con decine di telefonini puntati verso la basilica Cattedrale. Lo spettacolo del video mapping ha incantanto i brindisini nella sera della festa dell'Immacolata. Alle ore 18 si è svolta la prima proiezione. Sulla facciata del Duomo si sono succedute una serie di immagini tridimensionali che hanno richiamato il "Natale della Pace di Brindisi", nell'ambito dell'iniziativa "Brindisi Porto Natale". L'intera piazza è stata immersa nella video proiezione, al centro delle tre vie (via Duomo, via Tarantini e via Colonne) in cui è stato creato un percorso di Luminarie della Pace, con la parola Pace tradotta in diverse lingue. Le proiezioni si svolgeranno ogni giorno, fino a gennaio, con un intervalli di 10 minuti di distanza l'una dall'altra, a partire dalle ore 18.