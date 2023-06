Tronchi e rami di grosse dimensioni invadono le spiagge del Brindisino

BRINDISI - E iniziata il 22 maggio 2023 l'opera di pulizia delle spiagge, effettuata da Ecotecnica, sul litorale Brindisino, e continua incessantemente. Oggi, 14 giugno 2023, come si evince dal video, dal mare continuano ad arrivare tronchi e rami di grosse dimensioni, che invadono le spiagge, creando scenari spettrali. Piero Gioia, responsabile tecnico dell'Ecotecnica dichiara: "E' stato necessario l'impiego di molti mezzi pesanti per favorire l'uso delle spiagge ai bagnanti. Purtroppo il vento di maestrale favorisce l'arrivo di questi grossi tronchi e rifiuti di ogni tipo, probabilmente giunti in mare a seguito al maltempo in Emilia Romagna, potrebbero arrivare anche carcasse di animali, ma i nostri operatori continueranno a garantire la pulizia, intervenendo in maniera costante e capillare".