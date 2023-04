Stalking e violenza domestica: sottoscritto il protocollo "Zeus": "Denunciate sempre"

Questura e Asl di Brindisi intendono garantire una risposta immediata e integrata ai fenomeni di violenza, prevedendo, oltre la tutela della vittima, anche un percorso per l'autore

BRINDISI - Oggi, mercoledì 5 aprile, presso la Questura di Brindisi, il questore di Brindisi, Annino Gargano, e il commissario straordinario dell’Asl di Brindisi, Giovanni Gorgoni, hanno sottoscritto il protocollo denominato “Zeus”, promosso dal ministero dell’Interno - Direzione Centrale Anticrimine, volto a diffondere sul territorio della provincia le buone prassi finalizzate a implementare la capacità di contenimento e gestione delle violenze relazionali e dei rischi di vittimizzazione.

Si legge in un comunicato della Questura: "Il protocollo Zeus – nome che evoca il primo caso di maltrattamento nella mitologia greca – costituisce un modello d’azione innovativo che amplia l’efficacia dello strumento di natura amministrativa dell’ammonimento del questore previsto dalla legge per le condotte riconducibili alla violenza domestica e agli atti persecutori. Con la sottoscrizione di tale documento si vuole garantire una risposta immediata e integrata ai fenomeni di violenza, prevedendo, oltre la tutela della persona vittima di comportamenti violenti, anche un percorso per l’ammonito a cura di un’équipe di professionisti, specializzati nel trattare le persone con problemi relazionali, che opera nell’ambito dell’Asl di Brindisi".