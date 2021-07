Stefano Sensi e Giulia Amodio sposi, l'arrivo alla cattedrale di Ostuni

Bagno di folla davanti alla Cattedrale per il calciatore dell'Inter e la nota influencer

OSTUNI - Ostuni in festa per il sì di Stefano Sensi, 25enne calciatore dell'Inter e della Nazionale italiana e Giulia Amodio, 23enne infuencer, sua compagna da tempo, che hanno scelto la magica cornice pugliese di Ostuni e della sua imponente Cattedrale nel centro storico per convolare a nozze. Una folla di amici, compagni di squadra, curiosi hanno atteso l'arrivo degli sposi questo pomeriggio, sabato 17 luglio 2021. Il ricevimento si svolgerà a masseria Traetta dove sono attesi più di 300 invitati tra nomi illustri dello sport e dello spettacolo.