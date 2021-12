Le stelle di Natale dell'Ail contro le leucemie: "Tutti gli sforzi per il reparto di Ematologia del Perrino"

Oggi, mercoledì 8 dicembre, anche a Brindisi in Piazza Vittoria si è svolta la vendita delle stelle di Natale dell'Ail, il cui ricavato viene devoluto alla ricerca scientifica per la cura delle leucemie dei linfomi e del mieloma e al reparto di Ematologia dell’Ospedale “Perrino”.

Oltre alla Stella tradizionale ed al Centrotavola con stelle rosse, bianche e rosa e all’Alberello di limone per i più golosi l’offerta si completa con il Mini Ciocco Panettone da 60 grammi, confezionato in una scatola personalizzata insieme ad una sorpresa realizzata da un’impresa sostenibile artigiana e la Stella di cioccolato al latte da 300 grammi: una prelibatezza per grandi e piccini, che da quest’anno sarà dedicata a Mino Alba, recentemente scomparso. Tra i fondatori della sezione brindisina e presidente per un ventennio, ebbe l’idea della stella di cioccolato da affiancare a quella vera.