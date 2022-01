"Si sopravvive finche si può": storie di povertà estrema a Brindisi

Le testimonianze di tre senza tetto che vivono ai margini della città, accampati fra gli anfratti di edifici abbandonati e sotto i ponti, sono state raccolte nell’ambito di un progetto del settore Servizi sociali del Comune di Brindisi affidato all’Ati composta dalle Cooperative “Amani” e “Solidarietà e Rinnovamento”. Si tratta di una iniziativa che ha permesso di far luce sul fenomeno della povertà assoluta nel territorio di Brindisi. Per settimane una equipe composta da operatori, assistenti sociali, sociologi e psicologi ha prestato assistenza a 70 persone, per un totale di 39 nuclei famigliari, che vivono in condizioni di grave disagio. I risultati di questo progetto sono stati presentati lo scorso 13 gennaio.