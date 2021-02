Stormo di uccelli "in fuga" dalla neve: spettacolo sulla litoranea

Un enorme stormo di uccelli volteggia fra i fiocchi di neve volando a raso sull'asfalto. Un cittadino, in preda allo stupore, ha ripreso la spettacolare scena. E' accaduto stamattina sulla litoranea a nordo di Brindisi, in località cavallino. Sullo sfondo, il mare in tempsta sferzato dalla raffiche da nord.