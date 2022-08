Temporali nel Brindisino: la strada si trasforma in un torrente

Come nelle previsioni, il maltempo è arrivato nella tarda mattinata di oggi (venerdì 12 agosto) in provincia di Brindisi. Nell’entroterra, in particolare, le precipitazioni sono state particolarmente intese. Uno dei Comuni maggiormente investiti dalla pioggia è stato San Pancrazio Salentino, dove le strade, in alcuni punti, si sono trasformate in torrenti. E’ il caso di via Vittorio Emanuele, dove è stato girato questo video, da parte di Michelangelo De Micheli.