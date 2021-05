Stupefacenti, armi e furti d'auto: le immagini dell'operazione Grid

BRINDISI - All'alba di oggi (26 maggio 2021) 29 soggetti (19 portati in carcere e 10 ai domiciliari), di cui 21 liberi, 3 già detenuti in carcere, 5 già ristretti agli arresti domiciliari, sono stati raggiunti da un'ordinanza di misura cautelare personale emessa dal gip presso il Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, ed eseguita dai carabinieri tra Brindisi, Bari, Trani, Taranto, Lodi e Cesena, nell'ambito dell'operazione Grid.

Le accuse: associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti nonché finalizzata a commettere furti di autovetture, ricettazione, riciclaggio ed estorsioni, oltre che per reati in materia di armi e droga. Sono 150 gli uomini messi in campo per l'esecuzione delle ordinanze. Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di un'impresa specializzata nella rottamazione e radiazione di veicoli e nel soccorso stradale, avente sede in Brindisi.