Successo per il “Salone nautico del Salento”: parola agli esperti

LECCE – Riparte con grande forza, interesse e affluenza l’economia del settore nautico. La cornice è quella del “Salone nautico del Salento” ospitata nella struttura fieristica del capoluogo di provincia “Lecce fiere”, in Piazza Palio. “Sono oltre 80 imbarcazioni a terra all’interno di NautiGo, oltre 150 spazi espositivi che offrono un quadro esplicativo totale al settore ed al mondo dei servizi ad esso collegati – spiega Corrado Garrisi massimo responsabile del salone -. Sono presenti quindi ci principali players del mercato collegato al mare, dai principali cantieri nautici, alla rassegna dell’usato, dagli accessori e strumentazioni di bordo alla motoristica, dai gommoni alla nautica da diporto classica agli acqua scooter, e poi servizi turistici, servizi assicurativi collegati al mondo del mare, tappezzeria, sport nautici, pesca, stabilimenti balneari. Insomma – conclude Garrisi – a NautiGo – c’è davvero un Mare per tutti”.

Cinque giorni carichi di impegni, tavoli di lavoro, conferenze ed esposizione che mette in bella vista, il meglio della produzione dei cantieri navali e internazionali, oltre che tutto l’intero indotto e quindi il meglio degli accessori e dei servizi per la nautica. A testimoniare l’interesse intorno al settore sono principalmente i numeri dell’affluenza dei visitatori.

Di questo e molto altro ne abbiamo parlato con Marco Carvignese, Ceo del Centro Nautico Idea Verde, azienda storica di Mesagne (provincia di Brindisi) creata da suo padre nel 1980 Damiano, e cresciuto negli anni con il prezioso apporto del fratello Cosimo, sta vivendo un’altra appassionante fase della sua storia grazie alla nascita del Cantiere Nautico capace di produrre barche a brand Idee Marine.