Hamaya: il peschereccio diventato yacht di lusso in mostra sul lungomare

Da carcassa di peschereccio a gioiellino del mare. E’ il percorso fatto da Hayama, superyacht ormeggiato sul lungomare di Brindisi, di fronte alla scalinata Virgiliana. Il panfilo sta facendo da scenario a innumerevoli foto, fra selfie e scatti panoramici.

Hamaya è diventato un panfilo nel 1989, quando è stato ristrutturato, stando alle informazioni reperibili sul web, dal cantiere giapponese Shin Kurushima Onishi.

A colpire è la struttura in legno sopraelevata realizzata sul versante del ponte di poppa: una sorta di capanno quadrato, con finestrelle della stessa forma geometrica.

Largo 60 metri per 8,72 metri di larghezza, Hayama offre servizi di lusso, come una piscina che può essere coperta in caso di maltempo e una palestra. Stamattina i membri dell’equipaggio erano al lavoro per le attività di manutenzione ordinaria. Non si sa se a bordo dello yacht ci siano degli ospiti.

