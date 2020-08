A Brindisi il super yacht con jacuzzi: vacanza da sogno a bordo di "W"

La jacuzzi sul ponte è il biglietto da visita di W, il super yacht che da stanotte (giovedì 27 agosto) è ormeggiato nel Seno di Levante del porto di Brindisi. Lungo 58 metri, il panfilo garantisce vacanze da sogno, in un ambiente extra lusso. Realizzato nel 2013 da Feadship, può toccare una velocità massima di 15,5 nodi ed è in grado di ospitare fino a 12 persone in sei cabine, fra cui una master suit, oltre a 14 membri dell’equipaggio, in sette cabine.

Fino alla giornata di ieri stazionava nel porto di Spalato. Intorno alle ore 3:30 l’arrivo nel porto di Brindisi, per effettuare uno scalo tecnico curato dall'agenzia Salento Yachting, con i soli membri dell'equipaggio a bordo.

Il porto di Genova è la meta finale della navigazione di questo gioiellino che solo in parte si può ammirare da via Del Mare. La recinzione dei circuito doganale e gli edifici dell'area portuale, infatti, lasciano liberi solo pochi scorci del mega yacht.