Salta un altro tombino: sversamento di liquami al rione Commenda

Una condotta dell'impianto fognario è saltata in via Numa Pompilio, all'altezza dell'incrocio con via Imperatore Costantino, al rione Commenda. I liquami fuoriusciti da un tombini si riversano sulla strada, pervasa da un odore nauseabondo. Un episodio simile si era verificato ieri (sabato 25 luglio) in zona Cappuccini.