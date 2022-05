Tartaruga intrappolata: salvata e liberata in mare dai vigili del fuoco

BRINDISI - Una tartaruga, intrappolata, è stata messa in salvo dai vigili del fuoco. Nella mattinata di ieri, 4 maggio, una squadra del comando provinciale e una del nucleo nautico del distaccamento Porto, insieme al personale vigili del fuoco aziendale, sono intervenuti nella zona industriale di Brindisi presso la società Versalis, zona sala Mare, per il recupero di una tartaruga di circa 50 chili che si trovava all'interno di una vasca di acqua di mare utilizzata per il raffreddamento degli impianti. L'esemplare è stato recuperato e messo in sicurezza. Dopo un controllo fatto dal veterinario della Asl intervenuto sul posto, la si è lasciata libera in mare in una zona sicura.