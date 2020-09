Tempesta di fulmini nelle campagne del nord Brindisino: il cielo si illumina

Lampi, tuoni e fulmini sulla Valle d'Itria: un breve ma intenso temporale si è abbattuto questa sera (23 settembre) a Ostuni. Circa venti minuti in cui le forze naturali - come viene mostrato in questo video girato nelle campagne tra Ostuni e Ceglie Messapica - si sono scatenate con una violenta pioggia e diversi fulmini, alcuni caduti anche vicino alla parte alta della Città Bianca. Nel pomeriggio la grandine aveva funestato Fasano e le sue frazioni, mentre per questa sera la protezione civile di Cellino San Marco ha diramato un'allerta, prevedendo un violento acquazzone.

"Si informa che tra le ore 22 di oggi 23 settembre e le ore 1 di domani 24 settembre sono previsti su Cellino San Matco forti temporali, per qualsiasi segnalazione è attivo il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ai numeri 3505744855 e 0831369431. Il Sindaco raccomanda alla cittadinanza di attenersi alle norme di autoprotezione"