Il tentato omicidio e il rapimento travestiti da forze dell'ordine: il "film" del clan

SAN VITO DEI NORMANNI - L'indagine dei carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni, diretti dal capitano Vito Sacchi e dal tenente Alberto Bruno, viene definita dal gip del Tribunale di Lecce, Francesca Mariano, "dettagliatissima e assai curata in ogni particolare". Infatti ha portato ai 22 arresti eseguiti nella mattinata di oggi, martedì 18 luglio 2023. Gli investigatori hanno messo sotto scacco un presunto sodalizio appartenente alla frangia dei "mesagnesi" della Sacra Corona Unita, operante in vari comuni del Brindisino e avente come base logistica la masseria di contrada Mascava, in agro di Brindisi.

Scrive sempre il gip nell'ordinanza: "I pestaggi, le estorsioni, i tentati omicidi, in 44 imputazioni che comprendono i reati di maggior disvalore penale del codice (escluso l'omicidio) sono tutti comportamenti espressione di una forza di intimidazione che aveva piegato il territorio sanvitese al volere dei Lamendola (padre e figlio, indagati e ristretti in carcere, ndr)". La Direzione distrettuale antimafia di Lecce, infatti, ha indagato, a vario titolo, i 22 soggetti per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tentato omicidio.

E ancora: detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra, violenza privata, lesioni personali, estorsione, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio ed autoriciclaggio, tutti aggravati dal metodo mafioso, produzione, coltivazione, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Nel video diffuso dai carabinieri e qui pubblicato, sono estrapolati alcuni "momenti" di vita del presunto sodalizio mafioso.

In un caso - la prima scena - si tratta del tentato omicidio di un sorvegliato speciale, avvenuto la sera del 5 luglio 2020 nel comune di Latiano. La vittima, grazie alla sua prontezza di riflessi, riesce a cavarsela. Nella seconda scena, si assiste a un "travestimento": alcuni indagati e altri soggetti rimasti ignoti si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine e, utilizzando la paletta, il segnalatore luminoso di ordinanza e le manette, dopo aver costretto la vittima designata a salire sull'autovettura, l'hanno picchiata, sfregiata e minacciata con una pistola.