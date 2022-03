Rincaro carburanti: "Un dramma sia per gli utenti che per i benzinai"

Gli esorbitanti rincari del costo dei carburanti sono un groppo problema non solo per gli utenti, ma anche per i gestori delle aree di servizio. Lo spiega a BrindisiReport Pierfrancesco Simone, titolare di tre distributori di benzina Ip situati a Brindisi. Nella giornata odierna i prezzi a litro di benzina, gasolio e diesel hanno superato rispettivamente quota 1,30 euro, 2,30 euro e 2,40 euro. Si tratta di una situazione “drammatica”, come spiegato dallo stesso Simone, anche per gli esercenti, il cui margine di guadagno non è direttamente proporzionale all’aumento dei costi. BrindisiReport ha raccolto anche le testimonianze di una madre e di un padre di famiglia, anch’essi provati dagli spaventosi rincari.