Torna la Brindisi in bicicletta: la prima edizione dalla morte del suo fondatore

Torna la Brindisi in bicicletta, storica pedalata per le vie cittadine che per decenni ha coinvolto migliaia di brindisini, di ogni età. Quella in programma il prossimo 26 maggio sarà la prima edizione dalla scomparsa del suo ideatore, Romeo Tepore.

L’iniziativa è stata presentata stamattina, nel corso di una conferenza stampa presso la sala della colonna di Palazzo Nervegna, moderata dal giornalista Nico Lorusso e in presenza dell’assessore al Marketing Territoriale del Comune di Brindisi Luciano Loiacono, del sindaco dei ragazzi Diego Caianiello, del delegato Coni per la Provincia di Brindisi Mario Palmisano Romano, della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Casale Mariavittoria Caprioli, della titolare di Hitch Bike Brindisi Patrizia Pinese, della referente Cooperativa “Amani” di Brindisi Sabrina Topputo e dei vertici del Direttivo della Asd Us Acli Fausto Coppi che per l’occasione hanno invitato i responsabili del direttivo Provinciale Acli e Us Acli di Brindisi e i vertici e volontari del Gruppo Comunale Aido "Marco Bungaro" di Brindisi.

