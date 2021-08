Concerto all'alba a Torre Guaceto: cullati dalle dolci note del pianoforte

TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - Si è conclusa l’edizione 2021 del concerto all’alba di Torre Guaceto. Un evento eccezionale che coniuga l’arte della musica in una cornice singolare, quella della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta tra le più suggestive d’Italia. “E’ il mio primo concerto all’alba in questo luogo incantato - ha dichiarato Rocky Malatesta, presidente del consorzio di Gestione di Torre Guaceto-. È stato uno spettacolo che ha coinvolto tutti i sensi, il matrimonio perfetto tra cultura, amore per la natura e meraviglia. Ringrazio 'La Ghironda' per l’eccellente organizzazione, il maestro Luca Ciammarughi per la magia talentuosa che ci ha donato e tutti i presenti che hanno potuto apprezzare oltre che il momento musicale unico, anche la nostra riserva in punta di piedi, con il cammino notturno guidato da esperti naturalisti”.