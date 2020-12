La ricetta dei purcidduzzi, tipici dolcetti di Natale

Ecco la video ricetta dei purcidduzzi, il dolce tradizionale delle feste, che porta con sé una mescolanza di profumi e sapori propri del periodo di Natale, della propria infanzia, della propria famiglia.

Ingredienti

1 kg di farina 00, 250 gr di olio di oliva, un cucchiaio raso di sale ed uno di zucchero, vino bianco frizzante appena tiepido nella quantità necessaria affinchè l'impasto risulti omogeneo.

Procedimento

Impastare tutti gli ingredienti. Far riposare l'impasto per una mezzoretta a temperatura ambiente e coperto con un canovaccio. Formare delle strisce lunghe e tagliare la pasta a cubetti di un centimetro. Friggere in olio di semi di arachide a fiamma normale. Riscaldare il miele e insaporire le pepite aggiungendo anche le anisette colorate.