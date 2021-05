Primo week end in zona gialla: ristoranti verso il sold out a Brindisi

Dopo mesi di chiusura, ripartono all’insegna del tutto esaurito i ristoranti di Brindisi. Le norme anti-Covid, come noto, non consentono di mangiare al chiuso. I ristoratori si sono dovuti organizzare con tavolini all’aperto, mantenendo le distanze “di sicurezza”. Entro le 22, inoltre, nel rispetto del coprifuoco, i locali si dovranno svuotare. Al netto di queste difficoltà, si va verso il sold out (già a partire da stasera, venerdì 14 maggio) nel primo week end in zona gialla. BrindisiReport stamattina ha raccolto le impressioni di Dario Sciurti, titolare del ristorante “C’era una volta” in piazzetta Fornaro, Biagio Di Giacomo, titolare di “Secca 48”, in piazza Cairolo, e Angelo Filomeno, responsabile de “Il Trullo”, in corso Roma.