Ultimo sabato in "zona gialla", marea di gente e tanto traffico a Brindisi

BRINDISI - Come era prevedibile, i brindisini prendono d'assalto i corsi e le vie del centro nell'ultimo sabato in "zona gialla", prima delle ulteriori restrizioni in arrivo da lunedì 15 marzo. Oggi, sabato 13 marzo, BrindisiReport ha documentato il traffico, non solo automobilistico, in giro per la città. I brindisini non sono scoraggiati dalla situazione contagi, che ha portato Emiliano prima a prendere ulteriori provvedimenti e il ministro Speranza poi a dichiarare la Puglia "zona rossa", in base all'andamento dei contagi.