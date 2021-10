Spaccati tutti i faretti di parco Di Giulio: "I vandali ci hanno dichiarato guerra"

Spaccati tutti i faretti di un vialetto. Altri erano stati vandalizzati nei giorni precedenti. I teppisti non concedono tregua a parco Di Giulio e ad altri parchi cittadini, fra cui il “Cesare Braico”. L'ultima incursione si è verificata stanotte (giovedì 14 ottobre) nel polmone verde. L'assessore con delega al verde pubblico del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, intervistato da BrindisiReport, esprime forte disappunto per questi atti di inciviltà, assicurando che l'amministrazione comunale non intende darla vinta ai vandali.