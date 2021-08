Costa Morena: strade e parcheggio circondati da rifiuti ed erbacce

In più punti la vegetazione fuoriesce dal guard rail, invadendo la sede stradale. Necessita di un importante intervento di manutenzione la strada che collega il varco di Costa Morena est al parcheggio del terminal di Costa Morena Ovest, acquisito di recente dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Son evidenti i segni di incuria e trascuratezza in un’area che rappresenta il biglietto da visita del porto di Brindisi, interessata in questi giorni dal transito di migliaia di turisti.

La grande area di sosta adiacente al terminal confina con una pineta in evidente stato di degrado, dove una distesa di rifiuti è in parte coperta dalla fitta vegetazione. Pessimo spettacolo anche i sacchi della spazzatura accumulati intorno ai cassonetti, proprio all’ingresso del parcheggio. Lo scorso maggio l’Aurhority ha sottoscritto un contratto preliminare di acquisto delle aree parcheggio dal Consorzio Asi, nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Dock-BI- “Development Of Connectionsbetween the Keyports of Brindisi and Igoumenitsa”. Contestualmente passò sotto il controllo dell’Autorità di sistema portuale anche il terminal “Il Mondo”.

Oltre a una questione di decoro si pone, evidentemente, anche un problema di sicurezza. I canneti che lambiscono il parcheggio e la strade limitrofe furono infatti interessati, lo scorso 3 agosto, da un vasto incendio che tenne a lungo impegnati i vigili del fuoco. A giudicare dallo stato in cui tuttora versa la vegetazione che lambisce la sede stradale, il rischio di ulteriori incendi sembra ancora concreto.