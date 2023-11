Rami pericolanti in città: vigili del fuoco impegnati per diverse ore

BRINDISI - Tra gli interventi di oggi (mercoledì 22 novembre) dei vigili del fuoco del fuoco del comando provinciale di Brindisi anche la manutenzione del verde pubblico. Una squadra è stata impegnata per diverso tempo con autoscala e motosega in via Palmiro Togliatti di fronte alla scuola Marco Pacuvio per rimuovere i rami pericolanti dei grossi pini che occupano le aiuole spartitraffico. Il tratto di strada interessato dall'intervento è rimasto chiuso alla circolazione stradale per tutta la durata dello stesso. Una scena vista e rivista decine di volte che sembra quasi la normalità ma che di normale ha ben poco se si considera che situazioni di pericolo di questo genere non se ne dovrebbero verificare. Basterebbe un'adeguata e costante manutenzione del verde pubblico per scongiurare danni a persone e cose ed evitare di tenere impegnate le poche squadre del 115 in interventi che richiedono tempo e impiego di risorse.