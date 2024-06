I veterani della protesta e i giovanissimi: le voci di chi dice "no" a Fasano

FASANO - Ci sono i veterani, con alle spalle anni e anni di proteste. E ci sono i neofiti, quelli alla prima, importante, manifestazione. Dicono "no" non solo al G7 di Savelletri, Fasano. Dicono "no" al governo Meloni e alle sue politiche. Sostengono il popolo palestinese, fiaccato dai bombardamenti israeliani. Dicono "no" all'imperialismo e alla globalizzazione.

La manifestazione si è svolta oggi, sabato 15 giugno 2024. Tutto è andato bene, i manifestanti sono stati pacifici. Nel video, le voci di alcuni partecipanti.