Operazione anti droga dei carabinieri: gli arrestati vengono condotti in carcere

Il momento in cui gli indagati lasciano la caserma della compagnia dell'Arma di Francavilla Fontana per essere condotti presso la casa circondariale di Brindisi

Dalla caserma della compagnia dei carabinieri di Francavilla Fontana al carcere di Brindisi. Alcune immagini del blitz dell'Arma scattato all'alba di oggi. Dieci persone (sette in carcere, due ai domiciliari e un uomo, minorenne all'epoca dei fatti, presso un istituto di pena minorile) sono state raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti. Alcune cessioni di droga sarebbero avvenute anche all'interno di una comunità per minori in cui era ospitato uno degli indagati.